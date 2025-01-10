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Galatasaray'da Gabriel Sara'da sakatlık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara’nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlama ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

İHA
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Galatasaray'da Gabriel Sara'da sakatlık tespit edildi
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Sarı-kırmızılı ekibe, RAMS Başakşehir maçının ardından Gabirel Sara’dan üzücü haber geldi.

Kulüpten Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir" denildi.

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