Galatasaray, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylara karışan yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve görevi kötüye kullanan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylara karışan yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve görevi kötüye kullanan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Kulüp, yaşanan olaylara karşı hukuki süreç başlattığını belirterek, sorumluların yargı önünde hesap vermesini talep etti.
Ne yaşandı?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular Rams Park çimlerine çıkarak galibiyeti kutladı. Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.
Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti.