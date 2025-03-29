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Galatasaray’ın 27 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi! Beşiktaş, rakibini mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisi nefes kesti. Galatasaray’ın ligde 27 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken kazanan taraf siyah - beyazlılar oldu. Galatasaray, ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Haber Merkezi
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Galatasaray’ın 27 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi! Beşiktaş, rakibini mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanan dev derbide kazanan taraf Beşiktaş oldu. Büyük bir mücadeleye sahne olan dev derbide Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup etti.

Galibiyeti getiren goller 

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rafa Silva ve 66. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 45. dakikada Lucas Torreira'dan geldi.

 2 takım 10 kişi mücadele verdi

Galatasaray'da Frankowski 36. dakikada, Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy 90+5. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Beşiktaş puanını yükseltti, Galatasaray liderliğini koruyor

Bu skorun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş, puanını 47'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray ise 71 puanda kaldı ancak liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş Kasımpaşa ile karşılaşacak

Beşiktaş, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Galatasaray ise gelecek haftayı BAY geçecek.

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