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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi TOMA'lı önlem! Güvenlik hat safhaya çıkarıldı

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı Beşiktaş Tüpraş stadı çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. TOMA'ların konuşlandığı stad çevresinde arama noktaları oluşturuldu.

Haber Merkezi
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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi TOMA'lı önlem! Güvenlik hat safhaya çıkarıldı
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Süper ligin 29. haftasında, Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Taraftar stada akın ederken dev derbi için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Derbisi öncesi güvenlik hat safhada

20.30'da başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş Tüpraş stadı çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. TOMA'ların konuşlandığı stad çevresinde arama noktaları oluşturuldu.

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