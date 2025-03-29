Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi TOMA'lı önlem! Güvenlik hat safhaya çıkarıldı
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı Beşiktaş Tüpraş stadı çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. TOMA'ların konuşlandığı stad çevresinde arama noktaları oluşturuldu.
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Süper ligin 29. haftasında, Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Taraftar stada akın ederken dev derbi için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
Derbisi öncesi güvenlik hat safhada
20.30'da başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş Tüpraş stadı çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. TOMA'ların konuşlandığı stad çevresinde arama noktaları oluşturuldu.
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