Tarkan’dan ‘CHP Mitingi’ mesajı: Tek dileğim gençlerin özgürlüğüne kavuşması

Tarkan, Maltepe’de CHP’nin düzenlediği Maltepe Mitingi’nden fotoğraf paylaştı. Ünlü şarkıcı “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” Bugün bu sözün anlamını daha derinden hissediyoruz. Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor” mesajını paylaştı.

“Dileğim gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması”

Gösterilerde tutuklanan ünüversitelilere de dikkat çeken şarkıcı “Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması…” cümlelerini yazdı.