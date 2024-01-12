Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kimdir?

Mauro Emanuel Icardi Rivero (19 Şubat 1993, Arjantin), santrfor mevkisinde oynayan Arjantinli millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Futbol kariyerine Vecindario'nun altyapı takımlarında başlayan Icardi, La Liga kulübü Barcelona'nın gençlik sistemi olan La Masia'da futbol oynadıktan sonra profesyonel kariyerine 2011'de Serie A kulübü Sampdoria'da başladı. Buradaki etkileyici performansı onun Inter Milan'a transfer olmasını sağladı. Temmuz 2013'te Avrupa'nın en üretken forvetlerinden biri haline gelen Icardi, takımıyla geçirdiği 6 sezonda 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında Serie A'da gol krallığına ulaştı. Inter kulübün tüm zamanların en çok gol atan sekizinci oyuncusu oldu. Ayrıca 2015'te henüz 22 yaşındayken Inter'in kaptanlığına seçildi. Icardi, 2019'da Paris Saint-Germain'e bir yıllığına kiralandı, Ertesi sezon PSG oyuncuyu Inter Milan'dan 50 milyon €'ya satın alarak kadrosuna kattı. Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği başarılı bir sezonun ardından, Icardi 2023'te 10 milyon euro'luk bir ücret karşılığında kalıcı olarak takıma katıldı.

Icardi'nin millî takım kariyeri ise kulüp kariyeri kadar başarılı geçmedi. Ekim 2013'te Arjantin formasını ilk kez giyen Icardi, 2018 yılına kadar sadece 8 maça çıkabildi ve tartışmalı bir şekilde Arjantin'in 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Icardi'nin Arjantin millî takımından çok fazla davet almaması genellikle Wanda Nara'nın, 2013'te eski eşi Maxi López'den ayrılmasına Icardi'nin etki etmesiyle ilişkilendirilir.

Oyun tarzı

El niño del partido takma isimli Icardi, taktiksel zekâsı güçlü, iyi tekniğe sahip ve fiziksel olarak kuvvetli bir santrfor. Seçkin atak hareketlenmesi, pozisyon alması, gol atmak için fırsat kollayışıyla bilinen Icardi genellikle ceza sahası içindeki isabetli ve etkili bitiriciliği, kafasını ve iki ayağını da çok iyi kullanabilmesi, birkaç dokunuşla gol atabilmesi ya da diğer oyunculara alan sağlamak için topu tutabilmesiyle tanınmaktadır. Gençliğinde sınırlı yaratıcı ve defansif katkıları, aynı zamanda da önemli ölçüdeki hız, dayanıklılık, güç ve ceza sahası dışında hareketlenmeleriyle eleştirilen Icardi'nin, kariyerinin ilerleyen sezonlarında bu yönlerini geliştirdiği ve takım arkadaşlarına alan yaratmak ya da asist sağlamak amacıyla çizgiye yaklaştığı görülebilir. Daha gençken uzun yıllar boyunca yetenekli ve geleceği parlak olarak nitelendirile Icardi, 2013'te Don Balón tarafından 1992 sonrası doğumlu 100 genç oyuncu arasında listelendi.