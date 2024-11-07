Golbol Kadın Milli Takımı ve Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli, Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi oldu

Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç’un idealleri ışığında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl sekizinci kez sahibini buldu. Kalıcı teması, “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, 6 Kasım 2024 tarihinde Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirildi. 100’e yakın aday arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün bu yılki sahipleri Golbol Kadın Milli Takımı ve Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli oldu.

Başarılarıyla kadınların spor dünyasındaki yerini güçlendiren Golbol Kadın Milli Takımı’nın bu ödülü alması, tüm engellerin aşılabileceğini somut bir şekilde gösteriyor. Kuzey Tunçelli’nin genç yaşında Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü kazanması ise geleceğin umudu olan gençlerimizin hayal kurmaya ve çalışmaya devam ettikçe elde edeceği başarıları yansıtıyor. Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye’nin Olimpiyatlara ilk katılışının 100. yılı olan 2024 yılından itibaren geçerli olmak üzere her yıl, hem Olimpik hem de Paralimpik branşlarda birer sporcu, takım ya da kuruluşa takdim edilecek.

"Mustafa’nın adını taşıyan bu ödülle değerli isimleri takdir etmekten mutluluk duyuyoruz"

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç yaptığı konuşmada, “Mustafa’yı, bu anlamlı gecede sevgi ve özlemle anmak istiyorum. O, sadece başarılı bir iş insanı değil; cömertliği ve samimiyetiyle iz bırakan bir liderdi. Hayatını değerleri doğrultusunda yaşayan, ailesine ve dostlarına her zaman vakit ayıran ve hayatın her anını dolu dolu yaşayan biriydi. Bizlere de ilham vermeye devam ediyor. Onun adını taşıyan bu ödülle ülkemizi temsil eden değerli isimleri takdir etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Konuşmasında ülkemizin Olimpiyat Oyunları’na katılışının 100. yılı olduğuna ve yıllar boyunca sayısı artan sporcu sayısı ile spor dallarına dikkat çeken Caroline N. Koç, bu yıl Olimpik ve Paralimpik tüm branşlarda mücadele eden sporcuları gönülden tebrik etti.

Caroline N. Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi olarak, ödülün ilk yılı itibarıyla hem Olimpik hem Paralimpik sporcularımıza Seçici Kurulumuzda yer verdik ve yıllar içerisinde her iki dalda da sporcu ve takımlarımızı ödüllendirdik. 2024 yılı itibarıyla aldığımız yeni bir kararı sizlerle paylaşmak isterim. Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü bu yıldan başlayarak her yıl hem Olimpik hem de Paralimpik branşlarda birer takım, sporcu ya da kuruluşa verme kararı aldık, yönetmeliğimizde gerekli düzenlemeyi yaptık.”

Sevda Altunoluk: Kazandığımız başarıların, gelecek nesillere ilham vermesini diliyorum

Türkiye Golbol Kadın Milli Takım Kaptanı Sevda Altunoluk, bu anlamlı ödüle layık görülmekten büyük bir onur duyduklarını belirterek şöyle konuştu: “Takım olarak, her zaman zirveyi hedefledik ve bu yolculukta attığımız her adım, tüm çalışmalarımız bugün kazandığımız başarıların temelini oluşturdu. 2016 Rio, 2020 Tokyo ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda arka arkaya kazandığımız altın madalyalar, bizim azmimizin ve kararlılığımızın bir göstergesi. Aynı zamanda Dünya Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonlukları ile de bu istikrarı koruduk. Bu başarılar yalnızca biz sporcuların değil, bizi destekleyen herkesin eseri” dedi. Merhum Mustafa V. Koç’un Türk sporuna ve sporcusuna olan katkılarının kendileri için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirten Altunoluk, “Onun adını taşıyan bu ödülü almak, takımımız için tarifsiz bir gurur kaynağı. Engel yoktur. Biz engelimizi aştık. Kazandığımız başarıların, gelecek nesillere ilham vermesini, kız çocuklarına umut olmasını, Türkiye’de golbol sporunun daha da güçlenmesine katkı sağlamasını diliyoruz” dedi.

Kuzey Tunçelli: Tek amacım, Türk bayrağımızı göklere çekmek olacak

Kuzey Tunçelli yaptığı konuşmada, “Bugün hepimizi buluşturan çok değerli büyüğüm Mustafa V. Koç’u saygıyla anmak ve onun çok sevdiği bir sözü sizlere anımsatmak istiyorum. ‘Karamsar rüzgârdan şikâyet eder, iyimser değişmesini bekler ve gerçekçiyse yelkenlerini ona göre ayarlar.’ İşte biz de bu kıymetli cümlenin etrafında bir hayal kurduk; rüzgarından şikâyet etmeden, değişmesini beklemeden; yelkenlerimizi ona göre ayarlayarak… 10 yıl önce, 25 metrelik bir havuzda başlayan hikâyemde, yeterli imkân ve donanım yoktu belki ama, rüzgarına göre ayarlayabileceğim yelkenlerim vardı. Benim yelkenlerim; yüzmeye olan tutkum, kazanma azmim ve disiplinimdi” dedi. Tunçelli yeni hedefini ise şöyle açıkladı: “Ben bu kez büyüklerde dünya rekoru kırmak ve Türkiye tarihinin Olimpiyatlarda ilk çoklu madalya kazanan sporcusu olmak istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Tek amacım, Türk bayrağımızı göklere çekmek, tüm halkımızı, kulübümü ve burada olan herkesi gururlandırmak olacak.”

Hülya Şenyurt ve Gizem Girişmen onur konukları oldu

Ödül töreninin bu yılki onur konukları, ilk Olimpiyat Madalyalı Kadın Sporcumuz, Judo Antrenörü, Beden Eğitimi Öğretmeni, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu Üyesi Hülya Şenyurt ve Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonu, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları Okçuluk Şampiyonu, Mustafa V. Koç Spor Ödülü 2017 Kazananı Gizem Girişmen oldu. Hülya Şenyurt, yaptığı konuşmada, “Olimpiyatlardaki başarım, bana sadece bir madalya kazandırmadı; aynı zamanda ülkemin kadınları için bir ilki başarmanın gururunu yaşattı. Bu başarımı Türk kadınının güçlenmesinin ve sporun birleştirici gücünün bir sembolü olarak görüyorum” dedi. Gizem Girişmen ise “Vazgeçmemenin, hayalleri için adım atmanın, zorluklar karşısında mücadele etmenin önemini 101 yıl önce kurulan Cumhuriyetimizden, kurucu değerlerimizden ve aydınlık, eşitlikçi, özgür bir Türkiye için halkıyla birlikte mücadele eden Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendik” diye konuştu. Girişmen ayrıca, “Engelli bir kadın sporcu olarak, yalnızca bireysel başarılar için değil; önyargılara, neyi yapıp yapamayacağımızla ilgili biçilen rollere meydan okumak, bu büyük mücadelenin bir parçası olabilmek, birçok kız çocuğu, kadın ve engelli sporcu için taşımaktan en onur duyduğum meşale” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Erdener: Mustafa V. Koç Spor Ödülü, ülkemizin en prestijli spor ödülü haline gelmiştir

TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi (IOC) Prof. Dr. Uğur Erdener ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Mustafa V. Koç, yalnızca başarılı bir iş insanı değil, aynı zamanda sporun dönüştürücü gücüne yürekten inanan bir sporcu, spor yöneticisi ve sporun güçlü bir destekçisi olarak hepimize örnek olmaya devam ediyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitemizin iş birliğiyle 2017 yılında oluşturulan ve kalıcı teması ‘Olimpik değerlere katkı’ olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, özellikle belirtmek isterim ki, bugün ülkemizin en prestijli spor ödülü haline gelmiştir. Bu ödülün ve taşıdığı misyonun, gelecekte de aynı idealler doğrultusunda ülkemiz sporuna ve toplumumuza ilham kaynağı olacağına inanıyor, 2024 yılı Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü’nü kazanan Milli Yüzücümüz Kuzey Tunçelli ve Golbol Milli Takımımızı gönülden kutluyorum.”

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu:

-Spor Yorumcusu, Socrates Dergi Genel Yayın Yönetmeni Caner Eler

-Spor Hekimliği Uzmanı ve Spor Bilimcisi Prof. Dr. Emin Ergen

-İlk Olimpiyat Madalyalı Kadın Sporcumuz, Judo Antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hülya Şenyurt

-Türkiye'nin Paralimpik Oyunlarda madalya kazanan ilk sporcu, 2004 Atina Para Atıcılık Şampiyonu ve Rekortmeni Korhan Yamaç

-Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri ve Eski Milli Atlet Neşe Gündoğan

Mustafa V. Koç Spor Ödülü jürisi:

-Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç

-Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç

-Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener

Kuzey Tunçelli kimdir?

Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün 2024 yılı kazananları arasında yer alan Kuzey Tunçelli, genç yaşında dünya çapında kazandığı başarılarla, Türkiye’nin yüzme sporundaki rol model isimlerinden biri haline geldi. 1500 m serbest yarışında finalde yüzerek olimpiyat tarihimizin finale kalan ilk Türk yüzücüsü unvanını kazandı. Finalde yüzdüğü 14:41.22 derecesiyle Dünya Gençler rekorunu kırarak olimpiyat beşincisi oldu. 800 metre serbest seçmelerinde yüzdüğü 7:47.29 derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Ayrıca, 2024 Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbestte Avrupa Şampiyonu olarak büyükler seviyesinde tarihimizdeki ilk altın madalyalardan birini kazandı. Dünyada 1500 metre serbest yarışını 15 dakikanın altında yüzen ilk 15 yaş altı sporcu oldu. 2023 yılında EOC tarafından Piotr Nurowski Avrupa’nın En İyi Genç Sporcusu Ödülü’ne layık görülen ilk Türk sporcumuz olan Tunçelli, 2024 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 14:41.89’luk derecesiyle Dünya Gençler, Avrupa Gençler, 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak üst üste ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu olarak adını yazdırdı.