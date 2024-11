Gastronomi Sokağı’nın yeni üyesi: Nuz Restaurant

Takip Et

İstanbul’un turizm merkezi Sultanahmet, gastronominin de merkezi olmaya hazırlanıyor. Bölgenin gastronomi konusundaki son üyesi Nuz Restaurant oldu. Kuyumculuk, otelcilik, yazılım, inşaat gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Ante Holding’in, gastronomi alanındaki üçüncü mutfağı olan Nuz Restaurant, Anadolu’nun zengin tarımsal mirasını modern mutfakla buluşturuyor. Nuz’da müşterilerin beğenisine sunulan tüm tatlar, Anadolu’nun kendi alanında meşhur olan çoğu coğrafi işaretli ürünlerden elde ediliyor.

Kendi ekmeğini Ata tohumuyla yetişen buğdayla ve içine başka bir katkı maddesi koymadan üreten Nuz, mezeler ve et ürünlerini de başka bir restoranda tadamayacağınız özellikleriyle servise sunuyor. Et çeşitleri arasında yine sadece Nuz Restaurant müşterileri için hazırlanan özel lezzetler yer alıyor. Bu lezzetlerden biri de Adana kebap burger. Adana Kebabı’nın burger olarak hazırlandığı bu lezzet özel burger ekmeği ile servis ediliyor. Bunun yanında Divle Obruk Peynirli Dana Kaburga Burger, Trakya Eski Kaşarlı Burger, kokoreçli kır pidesi gibi Türk mutfağına yeni tatlar kazandıracak lezzetler yer alıyor. Ayrıca 45 gün dinlendirilmiş dana sac kavurma, masada cağ kebabı, dinlendirilmiş dana pirzola, porterhouse, Tomahawk steak gibi et çeşitleri ile baklava yufkasında Ezine peyniri, kuzu kaburga yatağında kuru dolma gibi birbirinden özel lezzetler misafirlerin beğenisini sunuluyor.

Tadım gecesi ile açılış yapıldı

Nuz Restaurant’ın açılışı önceki gün düzenlenen bir tadım gecesi ile gerçekleştirildi. Geceye seçkin bir davetli grubu katıldı. Etkinlikte misafirler birbirinden özel lezzetleri ilk kez deneyimleme olanağına sahip oldu. Nuz Restaurant, sadece güzel lezzetler tatmaları için değil, bu coğrafyanın binlerce yıllık kültürüne tanıklık etmeleri için de müşterilerine hizmet veriyor. Nuz Restaurant’ta yerel ve özel üretim içecekler de bu lezzete ayrı bir tat katıyor. Nuz, sadece bölgeye gelen turistlere değil, İstanbul’un her noktasına gelen turistlere ve İstanbullular’a hizmet veriyor. Restaurant, özellikle boğaz hattında konaklayan turistlerden yoğun talep almaya başladı bile.

Ayasofya’ya 200 metre mesafede

Öte yandan Ante Holding, Sultanahmet bölgesinin en büyük otelcilik gruplarından biri olarak yer alıyor. Holdingin bölgede Sura isimli beş yıldızlı üç oteli bulunuyor. Sura Hagia Sophia, Sura Design ve Sura Censept… Üç otel de Sultanahmet’in en gözde yerlerinden olan Ayasofya ve Sultanahmet Camii’ne 200 metre mesafede yer alan Alemdar Ticarethane Sokak’ta bulunuyor. Sura Hagia Sophia’nın giriş katında Michelin Guide listesinde yer alan Deraliye, Sura Design’ın giriş katında ise Gault Mallue ödüllü Galeyan İstanbul yer alıyor. Nuz Restaurant ise kendisi ile aynı dönemde açılan ve butik otel olma özelliği taşıyan Sura Design’ın giriş katında yer alıyor. Alemdar Ticarethane Sokak, Ante Holding bünyesindeki restoranlar nedeniyle Gastronomi Sokağı olarak da anılıyor.