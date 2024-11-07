TÜGİAD Bursa Şubesi, lösemili çocuklara umut oldu

EKONOMİ (BURSA) - TÜGİAD Bursa Şubesi, toplumsal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ndan anlamlı bir etkinliğe imza atan TÜGİAD Bursa Şubesi, LÖDER aracılığı ile lösemili çocuklar ve aileleri yararına kahvaltı etkinliği düzenledi. TÜGİAD üyelerinin katıldığı kahvaltı organizasyonunda her bir kişi için belirlenen miktar, lösemili çocuklar ve aileleri için bağışa dönüştü. Ekinlikte TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal ve TÜGİAD Bursa Şubesi geçmiş dönem başkanları da önemli miktarda bağışta bulundu. TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Selim Baykal, “TÜGİAD Bursa Şubesi olarak, toplumsal değerlere hizmet eden kurumların destekçisi olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Lösemili hastalıkların sağlıklarına kavuşmaları için üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Bugün yapılan bağışlarla, lösemili çocuklarımızın tedavilerine katkı sağlamak istiyoruz. Onların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını görmek hepimizin ortak arzusu. Bugün bizleri burada yalnız bırakmayan siz değerli TÜGİAD üyelerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız” dedi.

LÖDER Başkanı ve Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş de TÜGİAD üyelerine LÖDER’in faaliyetleri hakkında bilgi verdi.