Memorial ve Yüzme Federasyonu Bodrum'da sağlığa kulaç attı

Memorial Sağlık Grubu ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilinçlenmesi, hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve sporun yaşamın bir parçası hâline gelmesi amacıyla hayata geçirilen “Sağlığa Kulaç At” etkinliği, Bodrum Kumbahçe Mahfel Plajı’nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan açık su milli sporcularının yanı sıra, Memorial doktor ve çalışanları, Bodrum’un profesyonel yüzücülerinin de kulaç attığı etkinlik, sağlıklı yaşam için yüzme sporunun önemine dikkat çekti.

"Sağlık yalnızca tedaviyle değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla korunur"

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, etkinlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık yalnızca tedaviyle değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla korunur. Bugün Bodrum’da gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, toplumda yüzme sporunun yaygınlaşması ve farkındalık yaratılması adına bizim için çok kıymetli. Türkiye Yüzme Federasyonu ile hayata geçirdiğimiz iş birliği sayesinde yüzme sporunu destekliyor, sporcularımızın başarılarına sağlık güvencesi sunuyoruz.”

"Bodrum’da Sağlığa Kulaç At"

Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay ise Memorial’ın yüzme branşına verdiği desteğin önemine vurgu yaptı:

“Federasyon olarak yüzme sporunu yaygınlaştırarak bir yaşam biçimi hâline getirmek aynı zamanda ülkemizi uluslararası alanda başarı ile temsil etmek hedefiyle çalışıyoruz. Bunu yaparken sponsorlarımızla yalnızca yarışlarda değil; toplumu harekete geçiren bu tür etkinliklerle yüzmeye katkı sunacak işbirlikleri yapıyoruz. Bodrum’daki bu anlamlı organizasyon da federasyonumuzun sosyal sorumluluk misyonuna güçlü bir katkı sağladı.”

“Bodrum’da Sağlığa Kulaç At” etkinliği, sabahın erken saatlerinde denizle buluşan onlarca sporcu ve sağlık profesyonelinin katılımıyla keyifli ve enerjik bir atmosferde tamamlandı. Sümeyye Boyacı, Aysu Türkoğlu, Zeynep Sever Demirel ve Selin Türkmen’in de katıldığı etkinlik, Bodrum halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Memorial, sağlıklı yaşamı yaygınlaştırma hedefinin sahadaki güçlü adımlarından biri olan “Bodrum’da Sağlığa Kulaç At!” organizasyonunun yanı sıra önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde benzer etkinliklerle toplumu hareket etmeye, sağlıklı yaşamı benimsetmeye teşvik etmeyi sürdürecek.