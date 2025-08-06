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Kapalı alanlarda sigara yasağı denetimleri artırıldı! Ekipler sahaya indi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde, kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimleri artırdıklarını dikkat çekerek, "Gerekli adımları titizlikle atıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Kapalı alanlarda sigara yasağı denetimleri artırıldı! Ekipler sahaya indi
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Sağlık Bakanlığı sigarayla mücadelede yeni bir dönem başlattı. Bakanlık ekipleri sahaya indi. Yalnızca sigara içilmesine göz yuman işletmelere değil, sigara içen bireylere de idari cezalar uygulanıyor. 

Sigara denetimleri artırıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Dumansız Türkiye Kampanyası' kapsamında denetimler sürüyor. İş yerleri, cafeler ve kapalı mekanlarda sigara kullanımı ile ilgili rutin denetimler artırıldı. 

Kapalı alanlarda sigara yasağı denetimleri artırıldı! Ekipler sahaya indi - Resim : 1

Türkiye genelinde ekipler sahaya indi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye genelinde, kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerimizi sıkı biçimde sürdürüyoruz. Özellikle pasif içiciliğin neden olabileceği sağlık sorunlarının önüne geçmek için gerekli adımları titizlikle atıyoruz." dedi. 

Bakan Memişoğlu, sigara denetimlerine ilişkin görüntüleri de paylaştı. 

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