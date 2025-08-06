Kırklareli’nde denize girmek dört gün yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmek yasaklandı. Vize Kaymakamlığı, can güvenliği riski nedeniyle alınan karara uyulması konusunda halkı uyardı.
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi, olumsuz hava şartları sebebiyle halkın dört gün denize girmesi yasaklandı.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, halkın yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı.