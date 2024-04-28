Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'de
1. Lig'de 32. haftada Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Göztepe, ligin bitimine 2 hafta kala Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu.
İHA
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Göztepe ile Gençlerbirliği, Gürsel Aksel Stadyumu'nda 32. haftada karşılaştı, rakibini 2-0 yenen Göztepe, puanını 66'ya çıkardı ve ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım olan Göztepe'nin getiren golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Ramon Lundqvist attı.
İzmir Temsilcisi, 2021/2022 sezonunda Süper Lig'e veda etmişti.