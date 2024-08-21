GS Young Boys maçı hangi gün? Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda, saat kaçta?
GS Young Boys maçı hangi gün? Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray’ın Play-off eleme maçının ilk karşılaşması bu akşam oynanacak. Süper Lig’in iddia isminin sıkı hazırlandığı mücadele milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda, saat kaçta?
GS Young Boys maçı hangi gün? Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray Devler Ligi’nde tur için Young Boys deplasmanına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi yeni sezondaki ilk sınavına çıkan Galatasaray deplasmanda galip gelerek rövanş öncesinde rahatlığı arayacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşma ise şifresiz olarak ekranlara gelecek. İşte detaylar…
GS YOUNG BOYS MAÇI HANGİ GÜN?
Bugün. GS Young Boys maçı 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Geçtiğimiz sezon ölüm grubunda başarı gösteren fakat talihsizlikler nedeniyle yoluna devam edemeyen temsilcimiz bu yıl başarıyı yakalamak istiyor. 3 puan için sahaya çıkan Galatasaray Young Boys karşısında ikinci maç öncesinde avantaj arayacak.
GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Young Boys maçı TRT 1 ekranlarında HD ve şifresiz olarak yayımlanacak. Böylece futbolseverler şifresiz olarak Şampiyonlar Ligi mücadelesini takip edebilecek.
Galatasaray Young Boys maçı saat 22:00’de başlayacak.
TRT izleme konusunda sorun yaşayanlar ise internet bağlantısı olması durumunda tabii platformunda mücadeleyi şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek.
GS YB maçını yayımlayacak diğer kanalların tam listesi ise şöyle:
- Arena Premium 1 BiH HD
- Arena Premium 2 Srbija HD
- Arena Sport 1 Hrvatska HD
- beIN Connect MENA HD 📺
- beIN Sports 3 HD (Astro)
- beIN Sports MENA 1 HD
- beIN Sports MENA English 1 HD
- Blue Sport 1 Live UHD
- Blue Sport 3 Live HDR
- Blue Sport D 2 HD
- bTV Action HD
- Canal+ Extra 2 Polska HD
- Canal+ Sport 360 HD
- CBC Sport HD
- Cosmote Sport 2 HD
- Cytavision Sports 6 HD
- DAZN 2 Bar Deutsch HD
- DAZN Deutsch ($/geo/R)
- Digi Sport 1 Romania HD
- Fast Sports 1 Armenia ($/geo/R) 📺
- HRT 2 Hrvatska HD
- IRIB Varzesh HD
- Kanal A Slovenija HD
- LaLiga TV Bar España HD
- M+ Liga de Campeones HD
- Megogo Futbol 2 ($/geo/R)
- Nova Sport 5 Czech HD
- Okko Sport Russia ($/geo/R)
- Persiana Sports HD
- Pickx+ Sports 1 HD
- Premier Sports 1 Ireland HD
- Prima Sport RO 1 HD
- PrimaPlay [app] 📺
- Prime Video Sportsbar IT HD
- Qazaqstan TV HD
- RSI La 2 Svizzera HD 📺
- RTK 1 Kosovo
- RTL Club Belgique
- RTL+ Hungary [online] 📺
- RTS 2 Suisse HD 📺
- RTS Sport Player (geo/R) 📺
- RTÉ 2 Ireland HD
- RTÉ Player (geo/R) 📺
- Silk Sport 3 HD
- Sky Sport 2 Austria HD
- Sony Sports TEN 5 India HD
- Sport TV5 Portugal HD
- SRF Zwei Schweiz HD 📺
- TNT Sports 1 UK HD
- Tring Sport 1 HD
- TRT 1 Türkiye HD 📺
- TSN Malta 6 HD
- TV3 MAX Dansk HD
- VTM 2 Belgium
- Ziggo Sport HD
MUHTEMEL 11
ntvspor.net’de yer alan bilgiye göre Galatasaray muhtemel 11’i şöyle:
- Muslera
- Jelert
- Nelsson
- Abdülkerim
- Dubois
- Torreira
- Sara
- Ziyech
- Mertens
- Kerem Aktürkoğlu
- Icardi
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.