GS Young Boys maçı hangi gün? Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray Devler Ligi’nde tur için Young Boys deplasmanına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi yeni sezondaki ilk sınavına çıkan Galatasaray deplasmanda galip gelerek rövanş öncesinde rahatlığı arayacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşma ise şifresiz olarak ekranlara gelecek. İşte detaylar…

GS YOUNG BOYS MAÇI HANGİ GÜN?

Bugün. GS Young Boys maçı 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Geçtiğimiz sezon ölüm grubunda başarı gösteren fakat talihsizlikler nedeniyle yoluna devam edemeyen temsilcimiz bu yıl başarıyı yakalamak istiyor. 3 puan için sahaya çıkan Galatasaray Young Boys karşısında ikinci maç öncesinde avantaj arayacak.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Young Boys maçı TRT 1 ekranlarında HD ve şifresiz olarak yayımlanacak. Böylece futbolseverler şifresiz olarak Şampiyonlar Ligi mücadelesini takip edebilecek.

Galatasaray Young Boys maçı saat 22:00’de başlayacak.

TRT izleme konusunda sorun yaşayanlar ise internet bağlantısı olması durumunda tabii platformunda mücadeleyi şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek.

GS YB maçını yayımlayacak diğer kanalların tam listesi ise şöyle:

Arena Premium 1 BiH HD

Arena Premium 2 Srbija HD

Arena Sport 1 Hrvatska HD

beIN Connect MENA HD 📺

beIN Sports 3 HD (Astro)

beIN Sports MENA 1 HD

beIN Sports MENA English 1 HD

Blue Sport 1 Live UHD

Blue Sport 3 Live HDR

Blue Sport D 2 HD

bTV Action HD

Canal+ Extra 2 Polska HD

Canal+ Sport 360 HD

CBC Sport HD

Cosmote Sport 2 HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN 2 Bar Deutsch HD

DAZN Deutsch ($/geo/R)

Digi Sport 1 Romania HD

Fast Sports 1 Armenia ($/geo/R) 📺

HRT 2 Hrvatska HD

IRIB Varzesh HD

Kanal A Slovenija HD

LaLiga TV Bar España HD

M+ Liga de Campeones HD

Megogo Futbol 2 ($/geo/R)

Nova Sport 5 Czech HD

Okko Sport Russia ($/geo/R)

Persiana Sports HD

Pickx+ Sports 1 HD

Premier Sports 1 Ireland HD

Prima Sport RO 1 HD

PrimaPlay [app] 📺

Prime Video Sportsbar IT HD

Qazaqstan TV HD

RSI La 2 Svizzera HD 📺

RTK 1 Kosovo

RTL Club Belgique

RTL+ Hungary [online] 📺

RTS 2 Suisse HD 📺

RTS Sport Player (geo/R) 📺

RTÉ 2 Ireland HD

RTÉ Player (geo/R) 📺

Silk Sport 3 HD

Sky Sport 2 Austria HD

Sony Sports TEN 5 India HD

Sport TV5 Portugal HD

SRF Zwei Schweiz HD 📺

TNT Sports 1 UK HD

Tring Sport 1 HD

TRT 1 Türkiye HD 📺

TSN Malta 6 HD

TV3 MAX Dansk HD

VTM 2 Belgium

Ziggo Sport HD

MUHTEMEL 11

ntvspor.net’de yer alan bilgiye göre Galatasaray muhtemel 11’i şöyle:

Muslera

Jelert

Nelsson

Abdülkerim

Dubois

Torreira

Sara

Ziyech

Mertens

Kerem Aktürkoğlu

Icardi

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.