Hasan Arat: Benim söyleyeceklerimi bekleyin

Beşiktaş'ta başkanlıktan istifa eden Hasan Arat, bu kararının ardından kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini ve birçok konuyu anlatacağını söyledi. Yurt dışında olan Hasan Arat, Ekol TV'de yayın yapan gazeteci Candaş Tolga Işık'ı arayarak milyonların önünde neler olduğunu açıklayacağını dile getirdi.

Arat, önümüzdeki hafta bir açıklama yapacak

Hasan Arat ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Candaş Tolga Işık "Hasan Arat, beni aradı. Çok önemli şeyler anlatı. Anlattığı şeyleri programda anlatmayacağıma söz verdim ama anlatırsa gerçekten kıyamet kopacak şeyler! Hasan Arat, önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını, kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini ve birçok şeyi anlatacağını söyledi." dedi.

"Benim söyleyeceklerimi bekleyin"

Sözlerine devam eden Candaş Tolga Işık "Şu an bir özel sebepten yurt dışındaymış. 'Süreci takip ediyorum, teker teker not alıyorum. Benim söyleyeceklerimi bekleyin.' dedi. Önümüzdeki hafta Ekol TV'de programıma çıkacağını söyledi. Haftaya salı olur veya olmaz, bir sonraki salı olur. Anlatacağı çok önemli şeyler var." diye konuştu.

Canlı yayındaki bu sözlerin ardından Siyah-beyazlı kulübün başkanlığından sürpriz şekilde istifa eden Hasan Arat'ın açıklamaları merakla beklenmeye başlandı.