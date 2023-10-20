İlke Özyüksel, Kırgızistan’da şampiyon oldu

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen UIPM Olimpik Sıralama Yarışı’nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu İlke Özyüksel, altın madalyanın sahibi oldu.

Hisarlar Makina'nın sponsor olduğu İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği’nin (UIPM) başkent Bişkek’te düzenlediği organizasyonda, eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1411 puan alarak yarışı ilk sırada tamamladı. UIPM'nin Polonya ve İspanya’dan sonra üçüncüsünü düzenlediği Olimpik Sıralama Yarışı'nda şampiyon olan Özyüksel, hanesine 40 puan yazdırdı ve olimpik sıralama puanını 55’e yükseltti.

İlke Özyüksel’in başarısıyla gururlandıklarını dile getiren Hisarlar Makina Genel Müdürü Sedat arı, yaptığı açıklamada "İlke Özyüksel'in elde ettiği bu başarı, modern pentatlonda Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Hisarlar Makina olarak, sporcumuzun başarılarına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de İlke Özyüksel'in başarılarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Özyüksel, 2022 yılında düzenlenen UIPM Dünya Kupası Finali'nde gümüş madalya kazanmıştı.