Infantino, FIFA başkanlığına yeniden seçildi

Futbolun çatı kuruluşu FIFA'da başkanlığa yeniden Gianni Infantino seçildi.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 73. FIFA Kongresi'nde başkanlık seçimi yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturacak.

Infantino, seçimin ardından yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, "FIFA Başkanı olmak inanılmaz bir onur, ayrıcalık ve aynı zamanda sorumluluk. Desteğiniz beni onurlandırdı ve duygulandırdı. Beni sevenlerin nefret edenlerden çok olduğunu biliyorum. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yeniden seçilmesini desteklemeyeceğini açıklamıştı.

DFB Başkanı Bernd Neuendorf, DFB'nin Kigali'de Infantino'nun yeniden seçilmesine destek vermeyeceğini aktararak, "Son haftalarda FIFA'dan çeşitli sorulara ilişkin ya hiç bilgi alamadık ya da çok yetersiz bilgi aldık. FIFA ulusal federasyonlarla ilişkilerinde çok daha açık ve şeffaf olmalıdır." İfadelerini kullanmıştı.

Gianni Infantino has been elected FIFA President for the 2023-2027 term of office by acclamation.#FIFACongress pic.twitter.com/akzQV0IMNO