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Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yeni takımı resmen açıklandı

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, İran 1. Futbol Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçti.

AA
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Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yeni takımı resmen açıklandı
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İran temsilcisinden yapılan açıklamada, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tecrübeli teknik adam ile anlaşma imzalandığı bildirildi.

Kartal, Mustafa Denizli'nin ardından Persepolis'in başına geçen ikinci Türk teknik direktör oldu.

Persepolis, 16 haftası geride kalan İran Pers Körfez Pro Ligi'nde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Başkent Tahran temsilcisi, 30 puanla lider Traktör'ün 5 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.

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