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İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti

EURO 2024 B Grubu'nun 3. maçında İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla İspanya, 3'te 3 yaparak turlamış oldu. 1 puanda kalan Arnavutluk ise turnuvaya veda etti.

Haber Merkezi
İHA
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İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti
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Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü haftasında B Grubu'nda Arnavutluk ile İspanya, Düsseldorf Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İsveçli hakem Glenn Nyberg’in yönettiği müsabakanın ilk yarısını 13. dakikada Ferran Torres’in kaydettiği gol ile İspanya 1-0 galip tamamladı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca İspanya, rakibinin 1-0 mağlup ederek gruptan 9 puanla çıktı.

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