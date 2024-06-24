EURO 2024 iddiaları Meclis gündeminde: Harcamalar hangi bütçeden karşılandı?

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için 613 kişiyi Almanya’ya götürdüğü iddialarının ardından konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Bülbül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şunları kaydetti:

“Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 için 613 kişiyi Almanya’ya götürdüğü iddia edilmiştir. Götürülen kişilerin, sadece 36’sının medya mensubu olduğu basına yansımıştır. İddialara ilişkin TFF’den yapılan açıklamaya göre ise Almanya’ya 197 kişinin götürüldüğü ortaya çıkmıştır. Tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu, uygulandığı bu dönemde bu kadar kişinin iddiaya göre TFF’nin cebinden çıkacak parayla Almanya’ya götürülmesi tepki çekmektedir. TFF’nin Almanya’ya davetli olarak götürdüğü kişi sayısı kaçtır? Götürülen bu kişiler kimlerdir, hangi kuruma bağlılardır? Davetli kriteri hangi şartlara göre belirlenmiştir? Götürülen bu kişiler Almanya’da kaç gün kalacaktır? Seyahat, konaklama, yeme-içme ve özel harcamaları hangi bütçeden karşılanacaktır? Ne kadar bütçe ayrılmıştır? Yapılan bu harcamalar; 17 Mayıs tarihinde açıklanan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ genelgesine uygun mudur? 2016 yılında Fransa’da, 2020 yılında Avrupa genelinde yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası’na o tarihlerde kaç kişi götürülmüştür? Götürüldüyse o dönem harcamalar hangi bütçeden karşılanmıştır?"

TFF'nin 19 Haziran'daki açıklaması

TFF'nin resmi sitesinden 19 Haziran'da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya 38 TFF Yönetim Kurulu Asil - Yedek Üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve millî takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür.

Bunun dışındaki misafirler, önceki millî maçlarda da olduğu gibi sözleşmelerinden kaynaklı hak edişleri olan Millî Takımlar ve TFF sponsorlarımızın yöneticileri, çalışanları ve misafirlerinden oluşan 76 kişidir. 1 uçaktan oluşan görevli ve misafir sayısı toplam 197'dir.

Türk futbolu için son derece önemli olan Avrupa'nın en genç millî takımılarından A Millî Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesine konsantre olduğumuz bu süreçte, millî takımımızın emeğini ve mücadelesini gölgeleme amaçlı dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerekliliğini önemle kamuoyunun bilgisine sunarız."