EURO 2024'te günün programı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nun üçüncü ve son maçları dün akşam İsviçre ile Almanya, İskoçya ile Macaristan arasında oynandı.

Frankfurt'taki maçta Almanya, 90+2. dakikada bulduğu golle İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan ise Stuttgart'taki karşılaşmada İskoçya'yı 90+10. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Almanya lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Liderliği son anda kaçıran İsviçre ise ikinci olarak gruptan çıktı. Son anda bulduğu golle 3 puana ulaşan Macaristan, gruptan çıkmak için en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeye çalışacak.

İskoçya ise grupta turnuvaya veda eden ilk ekip oldu.

Günün maçları

B Grubu üçüncü maçında bu akşam Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.

İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.

Hırvatistan-İtalya maçı

B Grubu'nun diğer maçında Hırvatistan ile İtalya karşılaşacak.

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serdar Gözübüyük olacak.

İtalyanlara beraberlik yetiyor

İspanya'nın lider olarak son 16 turunu garantilediği B Grubu'nda İtalya'nın Hırvatistan'a karşı alacağı bir puan, son 16 turu için yetecek.

İlk maçta Arnavutluk'u 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise İspanya'ya 1-0 kaybeden İtalya, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İtalyanlar, Hırvatlara yenilmezse ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. Maçı Hırvatların kazanması, Arnavutluk'un da İspanya'yı yenmesi durumunda ise İtalya turnuvaya veda edecek.

Hırvatlara galibiyet gerekiyor

İlk iki maçtan bir puan alabilen Hırvatistan'ın gruptan çıkabilmek için galip gelmesi gerekiyor.

Grupta İspanya'ya 3-0 kaybeden ve Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Hırvatlar, bir puanla son sırada bulunuyor.

Hırvatistan, İtalya'yı yenmesi ve İspanya'nın Arnavutluk'a kaybetmemesi halinde ikinci sırayı alarak son 16 turuna kalacak. Son maçı Arnavutluk'un da kazanması durumunda ikinci ve üçüncü sırayı alacak takımları belirlemek için sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlara bakılacak.

Maçları TRT canlı yayınlıyor.