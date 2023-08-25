İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales istifa etmedi: Tepkiler büyüyor

İspanya'da resmi haber ajansı EFE ve devlet televizyonu RTVE başta olmak üzere tüm basın organlarının dün verdikleri "Rubiales istifa edecek" haberlerine ve bazı bakanların bunu destekleyen açıklamalarına rağmen RFEF Başkanı istifa etmedi.

Hakkındaki tartışmalar gündemiyle düzenlenen RFEF Genel Kurulu olağanüstü toplantısında konuşan Rubiales, İspanyol basınını ve sol koalisyon hükümetini kendisine karşı karalama kampanyası yürütmekle suçladı.

Kendisini "sosyal cinayetin kurbanı" olarak tanımlayan, "İspanya'nın yarası olan sahte feministlerin saldırısına uğradığını" ve "İspanyol futbolunu en iyi yöneten yönetici olduğunu" savunan Rubiales, art arda beş kez "İstifa etmeyeceğim." dedi.

Rubiales, polemiklere neden olan kadın milli futbolcu Jenni Hermoso'yu madalya töreni sırasında dudağından öpme anını ise "kutlamanın verdiği coşku, rıza ve karşılığı olan bir hareket" olarak ifade etti.

Şeref tribünündeki uygunsuz hareketlerinden dolayı, o sırada yan tarafında oturan Kraliçe Letizia ve küçük kızı Prenses Sofia'dan "özür dileyen" Rubiales, "fikirlerini ve gerçeği savunmaktan dolayı aşağılandığını" ileri sürdü.

RFEF Başkanı ayrıca kendisini sert dille eleştiren Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz ile iki bakan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Diğer yandan İspanya Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Vilda'ya normalde gelecek yıl sona erecek sözleşmesini 4 yıl daha uzatma teklifini konuşması sırasında yapan Rubiales, "Seni, bizimle 4 yıl daha kalmaya ve yıllık 500 bin avro kazanmaya davet ediyorum. Şimdiye kadar ne kazandığını da burada söyleyeceğim. Çünkü basında bir sürü abartılı rakam yazıldı. Yazıldığı gibi yarım milyon avro değil, yıllık 160 bin, 170 bin avro civarında maaş aldın." ifadelerini kullandı.

İspanyol hükümeti Rubiales'i görevden almak için harekete geçti

Rubiales'in açıklamaları İspanyol basınında "sürpriz" olarak yorumlanırken, ilk tepki hükümetten geldi.

Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı olan Spor Yüksek Konseyi (CSD), Rubiales'in görevinden alınması talebiyle Spor Tahkim Mahkemesine başvuracağını duyurdu.

CSD'den yapılan açıklamada, "Sayın Rubiales'in açıklamaları, İspanyol sporundaki temsiliyle ve İspanyol toplumu gibi ileri bir toplumun değerleriyle kesinlikle bağdaşmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Tepkiler büyüyor

İspanya Erkek Milli Takımı'nda forma giyen Real Betisli futbolcu Borja İglesias, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rubiales olayı çözümlenene kadar milli formayı giymeyeceğini duyurdu.

RFEF Başkanı'nın bugünkü açıklamalarını "üzücü ve hayal kırıklığı" olarak yorumlayan İglesias, "Milli formayı giymek kariyerimde olan en büyük şeydi. Bir daha giyecek miyim bilemiyorum ama bazı şeyler değişene ve bu tip olayların cezasız kalmadığını görene kadar milli formayı giymeme kararı aldım. Daha adil, insani ve düzgün bir futbol için." ifadelerini kullandı.

Diğer bir istifa da RFEF Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kadın Futbol Kurulu Başkanı Rafael del Amo'dan geldi.

Rubiales'in yaptıklarının kabul edilemez olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini söyleyen Del Amo, mevcut durumda devam ettirmesinin bir anlamı olmadığından dolayı Ulusal Kadın Futbol Kurulu başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Ayrıca sosyal medya hesaplarından mesajlar atan Kadın Milli Takımı'nın önemli oyuncuları Alexia Putellas, Aitana Bonmati ve Cata Coll da Rubiales'e tepkilerini gösterdi.

Barcelona Kulübü de yazılı bir açıklama ile ​​RFEF Başkanı'nın Kadınlar Futbol Dünya Kupası kutlamaları sırasındaki davranışlarını tamamen uygunsuz ve talihsiz bulduğunu vurgulayarak, Rubiales'in bugünkü açıklamalarının "yetersiz" olduğunu savundu.