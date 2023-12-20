İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu: Sonucu hiç önemli değil, doğru yaptım

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında takımını sahadan çeken başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral yaşanan olayla ilgili basın toplantısında konuştu.

Sarıalioğlu, "Ben kendime, doğruyu yaptığıma inanıyorum. İnip birini tokatlayacak halim yok, gerek yok. Futbolcularıma "Gidin hakemi tebrik edin, helallik alın" dedim" ifadelerini kullandı.

Sarıalioğlu özetle şunları söyledi:

Bunun sorumlusu hakemler

Soru: "Fenerbahçe ve Galatasaray maçları olsa bu yapılabilir miydi? Neden Trabzonspor maçı?"

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Çünkü bu maça rastladı. Bir VAR, 5 dakikada karar veremiyorsa 73. dakikada takımı maçtan çekiyorsa bunun sorumlusu hakemler. Bunun Trabzon'a rastlaması o maça denk gelmesinden dolayı. Benden daha fazla kimse Trabzonlu ya da Trabzonsporlu olamaz. İstanbulspor'un sahibiyiz ve elimizden ne gelirse yapacağız.

TFF'den beni 3'te aradılar, telefonum sessizdeydi. Yardımcılarımı aradılar, Mehmet Büyükekşi ile görüştüm. Kendisiyle alakalı ne düşünüyorsam tek tek söyledim. TFF Başkanı'nın yüzüne söylemediğim bir şeyi arkasından söylemedim. Asla arkasından konuşmadım. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler."

"Sonuçları hiç önemli değil"

"Süper Lig'de oynuyoruz, son 8 senede 3 şampiyonluğumuz var. Ne sporcuma ne de herhangi bir yere 1 lira bile borcumuz yok. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bunlar sorun değil. Adalet olması gerekiyor. İstanbulspor'un diğer takımlardan farkının olmaması lazım. Söylenecek çok şey var. Dünkü maçın sonunda takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, sonucu ne olursa olsun hiç önemli değil.

Ben kimsenin özel bir şeyinin olup olmadığını bilemem. Ferhat Gündoğdu seçildiği zaman biz mutlu olmuştuk. Askeri disiplinle bu işi yürütebileceğine inanmıştık. Sonuna kadar da destek olmuştuk. Değişmesinin yanlış olduğunu hala söylüyorum. Bugün bile değerlendirilmesi gereken bir MHK Başkanı'ydı. O gün, kulüplerin hepsi destekledi. Bir toplantı yaptı, "1 dakika bile beklenilmezdi" dedi. Orada ip koptu zaten. Maalesef destek veren bazı kulüplerimiz devre arası ya da sezon sonuna kadar beklenmesi gerektiğini söylediler."

"TFF istifa etmez, görevden alınır"

Soru: "TFF'den istifa bekliyor musunuz?"

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "TFF istifa etmez, görevden alınır. İstifa edecek bir yetkisi yok. Haftaya Sivas'a gideceğiz, maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz.

Ben kendime, doğruyu yaptığıma inanıyorum. İnip birini tokatlayacak halim yok, gerek yok. Futbolcularıma "Gidin hakemi tebrik edin, helallik alın" dedim. Trabzonspor'un hocasını tebrik ettim. Ertuğrul Doğan kardeşim kadar sevdiğim birisi zaten. Onları da en iyi şekilde uğurladık. Trabzonspor biziz zaten, Trabzonspor benim."

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral ise şunları söyledi:

"TFF ve MHK'ye olan güvenimizi kaybettik"

"Kulübümüzün sadece kendi maddi imkanlarıyla disiplinli bütçesinden, sportmence yarışmasından asla taviz vermeyerek sürdürdüğü lig mücadelesinde hemen hemen tüm kulüplerin ittifakla yakındığı sorunların ve hakem hatalarının mevcut TFF ve MHK tarafından sona erdirilmeyeceği, kulüplere ilişkin büyük küçük, medya gücü olan olmayan, sesi çok çıkan az çıkan şeklinde ayrımcılığın devam edeceğine ve artık bu hususların düzelmeyeceği kanaatimiz oluştuğundan, onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğuyla TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettik.

Sahadan çekilme kararının Trabzonspor futbolcuları ve yöneticileriyle hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi çekilme kararının başka kulüplerle ilişkilendirmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararını salt bu maçtaki hakem hatasına bağlanması olayı basite indirgemektir.

Türk futbolunun son dönemlerde içinde bulunduğu gergin ve huzursuz ortamın nasıl oluştuğu, son olarak dün akşamki maçta yaşanan olaylardan geçilerek gelindiğini anlamak için bazı hususların kamuoyuyla paylaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Ligin ilk haftasından itibaren aleyhimize yapılan bariz hakem hataları nedeniyle en çok zarar gören kulübün İstanbulspor olduğu, ciddi puan kayıplarına maruz kaldığı aşikardır."