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  3. İstifa edecek mi? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iddialara yanıt verdi
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İstifa edecek mi? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iddialara yanıt verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa edeceği yönündeki iddialara ilişkin "Benim telefonumda Fuat Avni'nin 'İstifa etmezsen böyle böyle olur' yazdığı mesajlar duruyor 2015'ten. O zamanki FETÖ kumpasını bugün de 2015'te ortaya çıkan bir görüntüden yapmak istiyorlar. 2015'teki FETÖ'nün servisini kimin formalarıyla, kimin amblemleriyle kim taşıyorsa onlar utansın. Bunlar bizi güçlendirir." dedi. 

Haber Merkezi
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İstifa edecek mi? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iddialara yanıt verdi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada istifa sorusuna yanıt verdi.

Hacıosmanoğlu "Benim telefonumda Fuat Avni'nin 'İstifa etmezsen böyle böyle olur' yazdığı mesajlar duruyor 2015'ten. O zamanki FETÖ kumpasını bugün de 2015'te ortaya çıkan bir görüntüden yapmak istiyorlar. 2015'teki FETÖ'nün servisini kimin formalarıyla, kimin amblemleriyle kim taşıyorsa onlar utansın. Bunlar bizi güçlendirir." dedi. 

"Beşiktaş önemli bir maç oynayacak, milli maç gibi"

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının Macaristan'da oynanması ile ilgili de yorum yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Beşiktaş önemli bir maç oynayacak, milli maç gibi. Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi dünyadaki çifte standarttan kaynaklanıyor. Savaşın her türlüsüne karşıyız ama Rusya'ya uygulanan ambargo; kadınları, çocukları adeta katledenlere uygulanmıyor" ifadelerini kullandı.

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