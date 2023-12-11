Kopenhag'dan Galatasaray maçı kararı: Stattan çıkarılacaklar

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Galatasaray'ın karşılaşacağı Kopenhag, konuk taraftarlar için resmi internet sitesinden bilgilendirme metni yayınladı.

Bilgilendirme metninde Galatasaray'a ayrılan tribün dışındaki tribünlerde Galatasaray ürünleri giyen veya Galatasaray tezahüratı yapan taraftarların derhal stadyumdan çıkarılacakları ifade edildi.

Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Galibiyet, üst turun yanı sıra 12,4 milyon Euro da kazandıracak

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için yarın Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon Euro para ödülünün de sahibi olacak.

Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon Euro'luk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon Euro'yu da kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon Euro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon Euro'ya çıkacak.

Kopenhag son 6 maçında bir kez kazandı

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı.

Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.