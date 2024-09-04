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Milli futbolcu Arda Güler, en iyi genç oyuncu ödülüne aday gösterildi

A Milli Futbolcumuz Arda Güler, Ballon d'Or tarafından "En iyi genç oyuncu ödülü" adayları arasında gösterildi.

Haber Merkezi
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Milli futbolcu Arda Güler, en iyi genç oyuncu ödülüne aday gösterildi
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Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or'da adaylar belli olmaya başladı.

28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede "En iyi kadın futbolcu, En iyi erkek futbolcu, Kadınlarda en iyi kulüp, Erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın en iyi erkek teknik direktörü, Yılın en iyi kadın teknik direktörü" ödülleri sahiplerini bulacak.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen Kopa Trophy'e aday gösterildi.

Milli futbolcu ile birlikte bu ödüle aday gösterilen diğer isimler şöyle:

"Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery."

Kopa Trophy'yi geçen sezon Jude Bellingham kazanmıştı.

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