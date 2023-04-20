Milli sporculardan Avrupa çıkarması

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 125 kilo elemelerinde çeyrek finalde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1 yenen Taha Akgül, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı.

Finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşan Taha Akgül, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 92 kilo elemelerinde Moldovalı Andrian Grosul'u yenen Feyzullah Aktürk, Ukraynalı Illia Archaia ile yaptığı çeyrek final müsabakasını da kazanarak yarı finale çıktı.

Yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçen Feyzullah, altın madalya maçı yapmaya hak kazandı.

Finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov ile karşılaşan Feyzullah Aktürk, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Batuhan Yüksel, Avrupa ikincisi

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Batuhan Yüksel, Avrupa ikinciliği elde etti.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, 40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katılımıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da devam ediyor.

Organizasyonun beşinci günü erkekler 81 kiloda Batuhan Yüksel, koparmada 152 kiloyla gümüş, silkmede 187 kiloyla bronz, toplamda ise 339 kiloyla gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye organizasyonda 6'sı altın, 7'si gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplam 16 madalyaya ulaştı.