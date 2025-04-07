Okan Buruk, Jose Mourinho ile yaşanan "burun sıkma" olayının detaylarını ilk kez anlattı: Gerçekten canım yandı

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelmişti. Kadıköy'de oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmış ve Galatasaray adını yarı finale yazdırmıştı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı. Sarı - kırmızılıların çalıştırıcısı, olayın detaylarını ilk kez anlattı.

Ekol TV'den Candaş Tolga Işık'ın aktardıklarına göre Buruk'un sözleri şu şekilde:

"Hakem o taraftaydı. Hakem ile Fenerbahçe teknik direktörünün konuştuğunu görerek gidip özellikle ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce 'çok iyi maç yönettiniz' dedim. O anda da Fenerbahçe Teknik Direktörü buna tahrik oldu. O da aynı anda hakemleri eleştiriyordu. Hakemlere 'Çok iyi maç yönettiniz' demem onu tahrik etti muhtemelen."

"Hakemlere 'Don't listen to him' (Onu dinlemeyin) mi dediniz?"

Okan Buruk: "Hayır öyle bir şey söylemedim. Sadece Türkçe ve İngilizce 'çok iyi maç yönettiniz' dedim. Ben ezeli rakibimiz kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim. Rakip teknik direktörü provoke etmek, onu hedef almak gibi bir maksadım yoktu. Ben o mutluluğu yaşadım. Neye nasıl sevineceğime ben karar vereyim."

"Bize küfür etti"

"Bize maç boyunca 3-4 kere Fenerbahçe teknik direktörünün yardımcısı küfür etti, tahrik etti. Olayı büyütmek istesem; suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Görüntülere işlenmiş, kaydedilmiş bir fiili müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim.

"Canım yandığı için düştüm"

"Orada gerçekten canım yandı. Canım yandığı için düştüm. Futbolculuğumdan beri bilir herkes, benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı. Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna da çok üzülüyorum."

"F... of dediniz mi?"

Okan Buruk: "Kesinlikle ağzımdan böyle bir şey çıkmadı."