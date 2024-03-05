Paralimpik halterci Abdullah Kayapınar'dan dünya rekoru!

Para Powerlifting Dünya Kupası müsabakaları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan 49 kilo ağırlığındaki Sivaslı milli sporcu Abdullah Kayapınar, önemli bir başarıya imza attı. Kayapınar, Paris Olimpiyatları kota yarışlarında dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun 3 katından fazla ağırlık kaldıran Sivaslı Kayapınar, dünya çapındaki rekortmenler de dahil olmak üzere birçok kişinin dikkatini çekti. Abdullah Kayapınar, 174 kilogramlık kaldırışıyla şampiyonluk kürsüsünün sahibi oldu.

Aynı zamanda bireysel sıralamada da ilk sırada yer alan Kayapınar, 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Paralimpik halterde kaldırmalar, sırt aşağı yatarak yapılıyor.