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PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

Haber Merkezi
AA
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TFF'den yapılan açıklamada, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor ile Adana Demirspor'a 100'er bin, yaşanan saha olayları gerekçesiyle Galatasaray ve MKE Ankaragücü'ne 56'şar bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivassporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha, Trabzonspor ve Adana Demirsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının ise bir sonraki deplasman müsabakası için bloke edildiği aktarıldı.

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