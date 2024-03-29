Quaresma açıkladı: Hangi takımda jübile yapmak istiyor?

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Canal 11'e konuşan Portekizli yıldız, "Mutlu olduğum kulüplerden birinde kariyerimi noktalamak isterim. Bilmiyorum, belki Beşiktaş'ta bu şansa sahip olabilirim, FC Porto'da ya da Sporting'de bu olasılık daha da az..." diye konuştu

Ayrıca Quaresma "Dürüst olmak gerekirse böyle bir kulüpte futbola veda etmek isterim. Beşiktaş'ın bana en çok kapıyı açan kulüp olabileceğini biliyorum ama bu bazı şeylere bağlı" diyerek sözlerini tamamladı.

Temmuz 2022'den bu yana kulüpsüz olan Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasıyla 227 resmi maça çıktı. Portekizli bu mücadelelerde 38 gol atıp 77 asist kaydetmişti.