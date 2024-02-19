Real Madrid'den Mbappe'ye 5 yıllık sözleşme: Arda Güler'in takımdaki kaderi netleşiyor

Fransız futbolcu Kylian Mbappe sezon sonunda PSG'den ayrılıyor. Marca'nın aktardığına göre, Real Madrid, 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Kylian Mbappe ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Piyasa değeri 180 milyon Euro olan yıldız futbolcu, PSG'nin yeni sözleşme teklifini geçtiğimiz aylarda reddetmişti.

Arda'nın geleceği şekilleniyor

Real Madrid'de ilk 11'e girmekte zorlanan Arda Güler'in, Mbappe'nin İspanyol devine transfer olması halinde forma giyme şansının daha da azalacağı belirtilmişti.

Mbappe'nin Real Madrid'e imza atma olasılığının gerçekleşmesi durumunda milli futbolcunun kiralık olarak gönderilme ihtimalinin güçleneceği aktarılmıştı.

Söz konusu gelişmeler sonrası Arda Güler'in takımdaki geleceğinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.