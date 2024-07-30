Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe futbol klübü satın alıyor: En genç kulüp sahibi

Real Madrid'in yıldızı 25 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe, Fransız kulübü SM Caen’in yüzde 80’ine sahip olmak için 20 milyon euronun biraz altında bir ödeme yapacak. Kulübün denetim kurulu başkanı Pierre-Antoine Capton ise 5 milyon euro değerindeki hisselerini elinde tutmaya devam edecek.

Le Parisien’in haberine göre, görüşmelerin birkaç haftadır sürdüğü ve yakında sonuçlanacağı bildiriliyor. Anlaşma, yıldız futbolcunun, geçen sezonu Fransa ikinci liginde altıncı sırada tamamlayan kulübün yüzde 80'ine sahip olmasını ve önceki çoğunluk hissedarı Amerikan yatırım fonu Oaktree'nin yerini almasını sağlayacak.

David Beckham'ın izinden giden Mbappe'nin, annesi Fayza Lamari ile birlikte, mevcut marka imaj ekibi başkanı Ziad Hammoud’u yeni başkan olarak ataması bekleniyor.

Mbappe’nin gençliğinde Normandiya merkezli bu kulüpte oynamış olduğu belirtiliyor.