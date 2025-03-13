Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı sona erdi ve çeyrek finale yükselen takımlar netleşti. İlk maçlar 8-9 Nisan, rövanşlar ise 15-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı tamamlandı.
Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico Madrid ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelenin ardından Real Madrid, penaltı atışlarında 4-2’lik üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi
İngiltere’den iki takım çeyrek finale adını yazdırdı. Arsenal, PSV Eindhoven’ı toplamda 9-3’lük skorla geçerken, Aston Villa ise Club Brugge’ü 6-1’lik skorla saf dışı bıraktı.
Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool ile zorlu bir mücadeleye çıktı. İlk maçta 1-1 sona eren mücadelede, ikinci maç da aynı skorla tamamlandı. Penaltı atışlarına giden karşılaşmada PSG, Donnarumma’nın kurtarışlarıyla 4-2 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.
Bayern Münih, Bayer Leverkusen’i toplamda 5-0 ile rahat geçerken, Borussia Dortmund, Lille karşısında toplamda 3-2’lik üstünlük sağlayarak çeyrek finale kaldı.
İspanyol devi Barcelona, Benfica’yı 4-1’lik skorla eleyerek yoluna devam etti. Inter, Feyenoord karşısında toplamda 4-1’lik galibiyet alarak çeyrek finale adını yazdırdı.
Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Paris Saint-Germain – Aston Villa
Arsenal – Real Madrid
Barcelona – Borussia Dortmund
Bayern Münih – Inter
İlk maçlar 8-9 Nisan, rövanşlar ise 15-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.