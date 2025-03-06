SANKO Okulları TÜBİTAK Bölge Finalleri’nde altı birincilik kazandı

GAZİANTEP

SANKO Okulları öğrencileri Ali Mümtaza Yıldız, Kerem Çevik ve Ali Menzilcioğlu proje danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde “Fizik” alanında “Esnek ve Biyo Uyumlu Triboelektrik Nanojeneratör” projeyle, Mehmet Arda Dolar, Betül Nisa Karakurt ve Samet Egemen Atalar, “Fizik” alanında “Sürdürülebilir Foto-Duyarlı Süperkondansatör” projesiyle bölge birinciliği elde ettiler.

Betül Günaydın ise proje danışman öğretmeni Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde “Biyoloji” alanında hazırladığı “Gliyoblastoma Multiforme Hücre Hattı Üzerine Uygulanan Radyoterapiye Anne Sütü Eksozomlarının Etkisi” projesiyle, Şevval Bozkurt, A. Melih Uğur ve Hasan Güneş proje danışman öğretmenleri İbrahim Kılıç rehberliğinde “Teknolojik Tasarım” alanında hazırladıkları “Fizyo-Oyun” isimli projesiyle bölge birincisi olma başarısı gösterdiler.

Nurdeniz Ocak, Nazenin İpek Söylemez ve Melek Naz Yüksel, proje danışman öğretmenleri Elif Kızıklı rehberliğinde “Coğrafya” alanında “Toprağın Coğrafi Hikâyesi” projesiyle, Beril Tanrıtanır, Göksu Eralp ve Beril Sağlam ise proje danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde “Psikoloji” alanında hazırladıkları “OSB'li Bireyler İçin Yeni Nesil Temassız Duyusal ve Davranışsal Regülasyon Tekniği ve Cihazının Geliştirilmesi” projesiyle bölge birinciliği dereceleri kazanarak TÜBİTAK Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandılar.

Miraç Umut Kaygısız, Selin Çelik ve Muhammed Ali Bayındır proje danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde “Fizik” alanında “Manyetit İçeren Hidrojeller ile Kozmik Radyasyondan Korunma” projesiyle, Mehmet Akif Kısa, Muhammet Kağan Çetin ve Yunus Kayra Çöçelli “Kimya” alanında hazırladıkları “Fıstık Kabuğu Biyokömür Substratlı Mikrobiyel Yakıt Pili ile Eşzamanlı Azo Boya Giderimi ve Biyoelektrik Üretimi” isimli projesiyle, Doğa Kömürcü, İpek Zehra İncesu ve Selahattin Bayrak da “Biyoloji” alanında “Mikroplastik Bozunmasında Besiyeri ve Mikrobiyal Etkinlik” projesiyle bölge ikinciliği kazandılar.

Ceylin Çelik, Beril Düzgün ve Elif Deniz Akdoğan proje danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde “Fizik” alanında geliştirdikleri “AkıllıMR” projesiyle bölge üçüncüsü oldular.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, lise öğrencilerinin Gaziantep elemelerini geçen 11 proje ile bölge finallerine katıldığını anımsatarak, altı projenin bölge birincisi olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, mayıs ayında Ankara’da düzenlenecek Türkiye finallerinde başarılar diledi.