Selene Durna kimdir? Milli Sporcu Selena Durna neden öldü, kaç yaşındaydı?

Selene Durna kimdir? Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli atletizm sporcularından Selene Durna, Sarıyer'de bulunan evinin 6. katındaki balkonundan düşerek feci bir şekilde can verdi. Cirit sporunda ülkemizi temsil eden Selene Durna'nın ölümü spor dünyasında geniş yankı buldu. Peki Selene Durna kaç yaşında, neden öldü? İşte tüm ayrıntılar.

SELENE DURNA KİMDİR?

Selene Durna 25 Haziran 1992 yılında dünyaya geldi. Adnan Menderes Üniversitesi milli atlet antrenörlük bölümü mezunu olan Durna, Türkiye’yi temsil ettiği birçok ulusal ve uluslararası turnuvada başarı göstererek adını duyurmuştur. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu Durna, geçen yıl Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün atletizm takımına katılmıştı.