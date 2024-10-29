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Selene Durna kimdir? Milli Sporcu Selena Durna neden öldü, kaç yaşındaydı?

Selena Durna kimdir? Atletizm sporuyla ilgilenen ve Beşiktaş'ta forma giyen Selene Durna, Sarıyer'deki evinin balkonunundan düşerek hayatını kaybetti. Durna'nın hayatını kaybetmesi tüm spor camiasını da derinden yaraladı. Peki Selene Durna kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? İşte tüm detaylar.

Göktuğ Efil
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Selene Durna kimdir? Milli Sporcu Selena Durna neden öldü, kaç yaşındaydı?
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Selene Durna kimdir? Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli atletizm sporcularından Selene Durna, Sarıyer'de bulunan evinin 6. katındaki balkonundan düşerek feci bir şekilde can verdi. Cirit sporunda ülkemizi temsil eden Selene Durna'nın ölümü spor dünyasında geniş yankı buldu. Peki Selene Durna kaç yaşında, neden öldü? İşte tüm ayrıntılar.

SELENE DURNA KİMDİR?

Selene Durna 25 Haziran 1992 yılında dünyaya geldi. Adnan Menderes Üniversitesi milli atlet antrenörlük bölümü mezunu olan Durna, Türkiye’yi temsil ettiği birçok ulusal ve uluslararası turnuvada başarı göstererek adını duyurmuştur. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu Durna, geçen yıl Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün atletizm takımına katılmıştı.

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