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Serdal Adalı duyurdu! Sergen Yalçın'dan Beşiktaş kararı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile teknik direktörlük için yaptığı görüşmeden anlaşma çıkmadığını ve Yalçın'ın kardeşinin hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Serdal Adalı duyurdu! Sergen Yalçın'dan Beşiktaş kararı
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Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı Sergen Yalçın ile görüştü. Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı. Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı. Serdal Adalı bu gelişmenin ardından konuştu.

"Beşiktaş'ta alternatif bitmez"

Görüştükleri farklı isimler olduğunu vurgulayan Adalı, "Sergen Yalçın'la bugün görüştük. Kardeşinin hastalığından dolayı morali çok bozuktu. Konu sağlık olduğu için biz de kendisine anlayış gösterdik. Allah şifa versin, sağlık her şeyden önce gelir. Beşiktaş'ta alternatif bitmez, görüştüğümüz isimler var. Netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağım. Şu anda yazılan isimlere itibar edilmesin. Acele etmeden en doğru kararı alacağız." dedi. 

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