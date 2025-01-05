Koç Holding, 2. Abdülhamid’in köşkünü satın almak için harekete geçti

Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding, kültürel yatırımlarına devam ediyor.

Halihazırda İstanbul'da bulunan Abdülmecid Efendi Köşkü'nü elinde bulunduran Koç Holding, şimdi de Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı 2. Abdülhamid'in Selanik'te sürgün hayatı yaşadığı Alatini Köşkü'nü satın almak için nabız yokladı.

Ömer Koç ziyaret etti

Satılığa çıkarılan köşke ilgi gösteren Koç Holding'de Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un bizzat köşkü görmek için Yunanistan'a ziyarette bulunduğu öne sürüldü.

Türk-Yunan İlişkileri Enstitüsü olarak kullanılacak

Analiz Gazetesi'nin haberine göre, günümüzde Makedonya Valiliği olarak kullanılan köşkün satın alınması halinde Türk-Yunan İlişkileri Enstitüsü olarak kullanılması planlanıyor.

Alatini Köşkü'nde sürgün hayatı

Sultan 2. Abdülhamid, 31 Mart Vakası olarak bilinen ve 13 Nisan 1909 tarihinde İstanbul'da başlayan ayaklanmaların ardından Hareket Ordusu'nun kontrolü ele geçirmesiyle birlikte iktidardan alınmış ve ailesinden 38 kişiyle birlikte Selanik'te bulunan Alatini Köşkü'ne gönderilmişti.