Çinli otomotiv devi Türkiye planlarından vazgeçti! 135 milyon dolarlık yatırımı o ülkeye yaptı

Dünyaca ünlü çinli otomotiv devi MG Motor’un Türkiye’de fabrika kurma planları, uzun süredir gündemde büyük ilgiyle izleniyordu. Fakat MG Motor’un çatı şirketi SAIC, rotayı Mısır’a çevirdi. Kurulacak tesis, hem elektrikli hem de hibrit araç üretimi üzerine odaklanacak

135 milyon dolarlık yatırım

Sözcü'nün haberine göre MG Motor, Mısır’da 135 milyon dolar yatırımla beraber yıllık olarak 100 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika kurmak için kolları sıvadı. İlk etapta 50 bin araç üretim kapasitesiyle 2026'nın ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi amaçlanıyor. Fabrikanın yerlilik oranını yüzde 45 düzeyine çıkarması ve yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlaması düşünülüyor.

İlk üretim MG5 sedan

Mısır’daki yeni tesis, 126 bin metrekarelik bir bölgede kurulacak ve MG Motor için stratejik bir üretim merkezi konumuna gelecek. Fabrikada ilk olarak MG5 sedan modelinin üretileceği açıklandı. Gelecek dönemlerde ise tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerin üretimine başlanacak.

MG Motor’un Türkiye’ye yatırım yapmaktan vazgeçmesi, sektör temsilcileri ve kamuoyunda hayal kırlığı yarattı. Ancak, Türkiye ile Mısır arasındaki ticari bağlantıların bu yatırımla birlikte daha da gelişmesi bekleniyor.