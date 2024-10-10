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Son Dakika...Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı! Sahadan çekildiler

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmaniyespor–Diyarbekirspor karşılaşması, Osmaniyespor'un 1-0 önde olduğu sırada, 117. dakikada Diyarbekirspor'un sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

Haber Merkezi
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Son Dakika...Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı! Sahadan çekildiler
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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Osmaniyespor–Diyarbekirspor maçı, Osmaniyespor 1-0 öndeyken 117. dakikada Diyarbekirspor takımının sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

Hakemin kararına tepki gösterdiler

Osmaniyespor'un kazandığı faulün ardından, Diyarbekirspor kulübesinden oyunculara sahayı terk etmeleri yönünde çağrılar yapıldı. Bu çağrı üzerine futbolcular soyunma odasına yöneldi. Hakemin kararına tepki gösteren Diyarbekirsporlu oyuncular ve teknik ekip, Osmaniyespor tarafının ikna çabalarına rağmen sahadan çekildi. Bu gelişme sonucunda Türkiye Kupası maçının 117. dakikasında karşılaşma yarıda kaldı.

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