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Son maçı mıydı? Mike Tyson'dan açıklama: 'Daha bitmedim'

Dünyanın merakla beklediği karşılaşmada eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ile ünlü YouTuber Jake Paul ringe çıktı. Mücadeleyi kazanan taraf Jake Paul oldu. Tyson, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bunun son dövüşüm olup olmayacağını bilmiyorum, duruma bağlı ama sanmıyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Son maçı mıydı? Mike Tyson'dan açıklama: 'Daha bitmedim'
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Milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçta tarihin en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri olarak anılan Mike Tyson, ünlü YouTuber Jake Paul ile karşılaştı. Karşılaşmanın galibi, en yüksek puanı toplayan Jake Paul oldu.

'Daha bitmedim. Dövüşmeye devam edebilirim'

Profesyonel boks yaşantısı boyunca "Ringlerin en vahşi dövüşçüsü" olarak anılan Tyson, 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinin 7. mağlubiyetini yaşadı. Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı.

Maçın ardından kariyerine ilişkin konuşan Mike Tyson, "Daha bitmedim. Dövüşmeye devam edebilirim. Bunun son dövüşüm olup olmayacağını bilmiyorum, duruma bağlı ama sanmıyorum. Dünyayı memnun etmeye çalışan biri değilim. Kimseye bir şey kanıtlamaya gelmedim. Ben yapabildiklerimle mutluyum" dedi.

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