Süper Kupa Finali'nin bilet fiyatı belli oldu: 140 bin lirayı buluyor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başladı. Maç biletleri, webook.com internet sitesinden satışa sunuldu.

En pahalısı 140 bin lirayı buluyor

Sitede yer alan en ucuz biletin 125 SAR yani 963 Türk Lirası olduğu görülürken, en pahalı bilet ise 18 bin Riyal (138 bin 860 TL) olarak belirlendi.

Tartışmalı 'Suudi Arabistan Finali'

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek olması futbol camiasının yanı sıra siyasi arenada dahi gerginlik ve tartışmalara neden oldu. Bu tartışmalar ve olaylar sıralandığında ortaya çıkan tablo ise şöyle:

- 05.11.2023

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için önerge verildi.

- 06.11.2023

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Suudi Arabistan'da oynanacağı duyurulan Süper Kupa maçına ilişkin, "Bu görüşüldü. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun görüşü kupanın Türkiye'de oynanması" dedi.

- 13.11.2023

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını 5 yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerini sürdürdüklerini açıkladı.

- 17.11.2023

Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacağı açıklanan Süper Kupa Finali'nin Türkiye'ye alınması talebiyle TFF'ye başvuru yaptı. Başvuruda Cumhuriyetin 100. Yıl Kuruluş Yıldönümü olduğu vurgulanarak kararın gözden geçirilmesi istendi.,

- 23.11.2023

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği 2023 Turkcell Süper Kupa Finali'nin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

- 29.11.2023

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanma fikrinin Ali Koç'a ait olduğuna dair çıkan iddiaları yalanladı. TFF, "İddianın gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.