Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Gaziantep FK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Marius Sumudica ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir. Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Sumudica'nın performansı

Marius Sumudica, Gaziantep FK ile geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana takımının başında 27 maçta sahaya çıktı.

Bu maçlarda 10 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Gaziantep FK, 36 puan toplarken Sumudica 1.33 puan ortalaması yakaladı.

Sumudica, Gaziantep FK'da daha önce 2019-21 yılları arasında çalışmıştı.