Süper Lig'de bu hafta (29. hafta) hangi maçlar var? Süper Lig'de 28. hafta maç sonuçları
Futbolseverler Süper Lig 29. hafta maçlarının ne zaman başlayacağını, hangi takımların birbiri ile oynayacağını merak ediyor. 29. haftanın maçları belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 28. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 28. hafta maç sonuçları ve Süper Lig 29. hafta maçları…
Süper Lig 28. hafta maçları
1 Mart cuma
20.00 Kasımpaşa 0-0 Sivasspor
2 Mart cumartesi
13.30 Ankaragücü 1-1 İstanbulspor
16.00 Rizespor 3-0 Kayserispor
19.00 Hatayspor 0-2 Fenerbahçe
3 Mart pazar
13.30 Pendikspor 0-2 Konyaspor
13.30 Başakşehir 1-0 Samsunspor
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
4 Mart pazartesi
17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
20.00 Alanyaspor - Trabzonspor
Süper Lig 29. hafta maçları
8 Mart cuma
20.00 İstanbulspor-Kasımpaşa
9 Mart cumartesi
13.30 Sivasspor - Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor
19.00 Başakşehir - Antalyaspor
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
10 Mart pazar
13.30 Kayserispor - Hatayspor
16.00 Samsunspor - Ankaragücü
16.00 Galatasaray - Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Pendikspor
11 Mart pazartesi
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş