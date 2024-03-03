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Süper Lig'de bu hafta (29. hafta) hangi maçlar var? Süper Lig'de 28. hafta maç sonuçları

Futbolseverler Süper Lig 29. hafta maçlarının ne zaman başlayacağını, hangi takımların birbiri ile oynayacağını merak ediyor. 29. haftanın maçları belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 28. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 28. hafta maç sonuçları ve Süper Lig  29. hafta maçları…

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Süper Lig'de bu hafta (29. hafta) hangi maçlar var? Süper Lig'de 28. hafta maç sonuçları
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Süper Lig 28. hafta maçları

1 Mart cuma

20.00 Kasımpaşa 0-0 Sivasspor

2 Mart cumartesi

13.30 Ankaragücü 1-1 İstanbulspor

16.00 Rizespor 3-0 Kayserispor

19.00 Hatayspor 0-2 Fenerbahçe

3 Mart pazar

13.30 Pendikspor 0-2 Konyaspor

13.30 Başakşehir 1-0 Samsunspor

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

4 Mart pazartesi

17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

20.00 Alanyaspor - Trabzonspor

Süper Lig 29. hafta maçları

8 Mart cuma

20.00 İstanbulspor-Kasımpaşa

9 Mart cumartesi

13.30 Sivasspor - Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor

19.00 Başakşehir - Antalyaspor

19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

10 Mart pazar

13.30 Kayserispor - Hatayspor

16.00 Samsunspor - Ankaragücü

16.00 Galatasaray - Rizespor

19.00 Fenerbahçe - Pendikspor

11 Mart pazartesi

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş