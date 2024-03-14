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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 29. hafta maç sonuçları

Futbolseverler Süper Lig 30. hafta maçlarının ne zaman başlayacağını, hangi takımların birbiri ile oynayacağını merak ediyor. 30. haftanın maçları belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 29. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 29. hafta maç sonuçları ve Süper Lig  30. hafta maçları…

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 29. hafta maç sonuçları
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Süper Lig 29. hafta maç sonuçları

  • Galatasaray 6-2 Çaykur Rizespor
  • Sivasspor 1-2 Alanyaspor
  • Konyaspor 2-2 Adana Demirspor
  • Başakşehir 1-0 Antalyaspor
  • Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük
  • Kayserispor 1-1 Hatayspor
  • İstanbulspor 1-2 Kasımpaşa
  • Samsunspor 2-1 MKE Ankaragücü
  • Fenerbahçe 4-1 Pendikspor
  • Gaziantep FK 2-0  Beşiktaş

 Süper Lig 30. hafta maçları

 15 Mart cuma

20.30 Pendikspor - İstanbulspor
20.30 Karagümrük - Konyaspor

16 Mart cumartesi

13.30 Alanyaspor - Kayserispor
16.00 Ankaragücü - Başakşehir
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor

17 Mart pazar

13.30 Rizespor - Gaziantep FK
16.00 Hatayspor - Samsunspor
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe