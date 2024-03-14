Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 29. hafta maç sonuçları
Futbolseverler Süper Lig 30. hafta maçlarının ne zaman başlayacağını, hangi takımların birbiri ile oynayacağını merak ediyor. 30. haftanın maçları belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 29. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 29. hafta maç sonuçları ve Süper Lig 30. hafta maçları…
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig 29. hafta maç sonuçları
- Galatasaray 6-2 Çaykur Rizespor
- Sivasspor 1-2 Alanyaspor
- Konyaspor 2-2 Adana Demirspor
- Başakşehir 1-0 Antalyaspor
- Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük
- Kayserispor 1-1 Hatayspor
- İstanbulspor 1-2 Kasımpaşa
- Samsunspor 2-1 MKE Ankaragücü
- Fenerbahçe 4-1 Pendikspor
- Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş
Süper Lig 30. hafta maçları
15 Mart cuma
20.30 Pendikspor - İstanbulspor
20.30 Karagümrük - Konyaspor
16 Mart cumartesi
13.30 Alanyaspor - Kayserispor
16.00 Ankaragücü - Başakşehir
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor
17 Mart pazar
13.30 Rizespor - Gaziantep FK
16.00 Hatayspor - Samsunspor
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe