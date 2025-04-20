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TFF'den Werner Lorant için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve çeşitli Süper Lig kulüplerinde görev yapan Alman teknik direktör Werner Lorant’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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TFF'den Werner Lorant için başsağlığı mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Ülkemizde Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa kulüplerinde teknik direktör olarak görev yapan Werner Heinz Erich Lorant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe başlayan Alman teknik adam; kariyerinde Türkiye dışında Güney Kore, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İran, Slovakya, Çin ve Avusturya'da da görev yapmıştı. Lorant ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta ülkemizde görev yaptığı kulüplerimiz olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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