Thomas Tuchel'den Sacha Boey cevabı: Transfer gerçekleşecek mi?
Bayern Münih Teknik Direkötrü Thomas Tuchel, Sacha Boey'in transferine ilişkin açıklamada bulundu.
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Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, yarın deplasmanda Augsburg'la karşılaşacak.
Maç öncesinde Bavyera ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu. Transfere ilişkin konuşan Tuchel, Sacha Boey'la ilgili gelen soruyu yanıtladı.
Tuchel açıklamasında, "Bugün kimseyle sözleşme imzalayabileceğimizi sanmıyorum." ifadelerini kullandı.