Florentino Perez kararını verdi: Arda Güler Real Madrid'den gönderilecek mi?

Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro karşılığında transfer ettiği Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklarla uzun süre forma giyememişti.

LaLiga'da henüz süre alamayan Arda Güler için son haftalarda transfer iddiaları ortaya atılmıştı. Milli futbolcunun başka bir takıma kiralık olarak gönderilebileceği ileri sürülmüştü.

Söz konusu gelişmeler sonrası transfer iddialarına ilişkin yeni bir duyum ortaya atıldı. İspanyol basını Planetarealmadrid'de yer alan habere göre Başkan Florentino Perez, Arda Güler'le ilgili nihai kararını verdi.

Buna göre Perez, Arda Güler'i kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi kesinlikle düşünmüyor. Ayrıca Ancelotti'nin de Başkan Perez ile aynı fikirde olduğu belirtildi.

Arda Güler'in Real Madrid ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.