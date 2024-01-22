Trabzonspor Anastasios Bakasetas'ın ayrılığını açıkladı

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın ayrılığını duyurdu.

Bordo-mavili takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos'la görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Maçtan sonra veda etti

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'daki son maçına çıktığını söyledi.

Bakasetas açıklamasında, "Trabzonspor'da son maçıma çıktım, bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Türkiye'deki bütün insanlara, bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Fatih Terim transferi duyurdu

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan Ligi'ndeki Asteras maçının ardından Anastasios Bakasetas'ın transferi açıkladı.

Fatih Terim açıklamasında, "Vitor Hugo geldi. Bakasetas da muhtemelen yarın gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onu çok iyi tanıyoruz. Bugün takımıyla vedalaştı. Trabzonspor'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Anastasios Bakasetas'ın Trabzonspor kariyeri

Bordo-mavili kulübe 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Transfer olan Yunan futbolcu, 122 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 33 kez havalandırdı.

Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 37 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldıran bordo-mavili takımda Yunan oyuncu, bu büyük özleme son veren oyuncular arasında yer aldı.

Bakasetas, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da 1 gol attı.