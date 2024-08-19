  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Trabzonspor’da Maxi Gomez’in sözleşmesi feshedildi
Takip Et

Trabzonspor’da Maxi Gomez’in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Uruguaylı forvet Maxi Gomez’in sözleşmesini feshetti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzonspor’da Maxi Gomez’in sözleşmesi feshedildi
Takip Et

2022-2023 sezonu öncesi Trabzonspor’a transfer olan 1 sezon sonra ise kiralık olarak İspanyol ekibi Cadiz forması giyen Maxi Gomez, karşılıklı olarak bordo-mavili kulüpten ayrıldı.  Trabzonspor bu fesih bedeli için 700 bin Euro ödeyecek. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 4 (Dört) eşit taksit halinde 700.000 Euro fesih bedeli ödenecektir."
Uruguaylı futbolcu Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkarken 7 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın çıktı!Tuzla Piyade Okulu'nda yangın çıktı!Gündem

 

Alman devi Audi'den Türkiye kararı! Son gün 26 EylülAlman devi Audi'den Türkiye kararı! Son gün 26 EylülOtomotiv

 

 

Spor
Fenerbahçe'den Göztepe maçında yaşanan olaylara yönelik açıklama
Fenerbahçe'den Göztepe maçında yaşanan olaylara yönelik açıklama
Acun Ilıcalı'dan Ali Koç sözleri: Sahaya inmesi yanlıştı
Acun Ilıcalı'dan Ali Koç sözleri: Sahaya inmesi yanlıştı
Göztepe'den Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması
Göztepe'den Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması
Galatasaray'dan Göztepe-Fenerbahçe maçı açıklaması
Galatasaray'dan Göztepe-Fenerbahçe maçı açıklaması
Fenerbahçe'den sert açıklama: 'Futbol teröristi'
Fenerbahçe'den sert açıklama: 'Futbol teröristi'
Süper Lig'de sezonun ilk istifası yaşandı: 'Benden bu kadar'
Süper Lig'de sezonun ilk istifası yaşandı: 'Benden bu kadar'